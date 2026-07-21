ترامب: الجيش الإسرائيليّ في طور الانسحاب من الجنوب

ترامب: عندما يرى الرئيس بري التقدم الحاصل على الارض سيكون راض

ترامب: عندما يرى الرئيس بري التقدم الحاصل على الارض سيكون راض

الرئيس عون: أشكر الرئيس ترامب على المساعدة في الوصول الى هذا الاتفاق التاريخي