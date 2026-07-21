ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان

ترامب: الرئيس السوري قام بعمل رائع في سوريا وهو يود أن يساعد في مشكلة حزب الله في لبنان فأنا أفكر بالأمر ولا أستبعد أن يتمكن الرئيس عون بالقيام بعمل مماثل الى الرئيس الشرع

السابق