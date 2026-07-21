ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنه وجّه إدارته للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، بما يسهّل زيارة الأميركيين للبلد.



وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن الرئيس عون "قام بعمل لافت في سبيل تحويل بلاده"، معرباً عن أمله في أن تحذو دول أخرى في هذا الإطار.



وأضاف ترامب: "بعد لقائي مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، أوجّه إدارتي للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بالسفر مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأميركيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة".