الرئيس سلام: أكدنا منذ البداية أنّ هدفنا هو الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جميع أراضينا

الرئيس سلام: ما نشهده ليس سوى بداية لكننا مصمّمون وثابتون وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية

الرئيس سلام: ما نشهده ليس سوى بداية لكننا مصمّمون وثابتون وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية

الرئيس سلام إلى أهالي بلدة زوطر الغربية: إنّ هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا