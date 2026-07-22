الرئيس سلام: ما نشهده ليس سوى بداية لكننا مصمّمون وثابتون وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية

الرئيس سلام إلى أهالي الجنوب: نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم فالجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية أهلنا العائدين وبالتوازي مع استكمال انتشار الجيش

الرئيس سلام إلى أهالي الجنوب: نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم فالجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية أهلنا العائدين وبالتوازي مع استكمال انتشار الجيش

الرئيس سلام: أكدنا منذ البداية أنّ هدفنا هو الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جميع أراضينا