الرئيس سلام إلى أهالي الجنوب: نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم فالجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية أهلنا العائدين وبالتوازي مع استكمال انتشار الجيش

الرئيس سلام إلى أهالي الجنوب: سنواصل فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية بما يتيح لأهلنا العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم

الرئيس سلام إلى أهالي الجنوب: سنواصل فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية بما يتيح لأهلنا العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم

الرئيس سلام: ما نشهده ليس سوى بداية لكننا مصمّمون وثابتون وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية