وزارة الطاقة الأميركية: الاتفاقيتان تهدفان الى تعزيز العديد من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية بما في ذلك عدم انتشار الأسلحة النووية

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