مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم سيشكل قفزة تاريخية إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط

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