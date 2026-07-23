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كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار

كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر العدو بارتكابها ضد أهلنا ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار