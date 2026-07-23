أكسيوس: ترامب قال اليوم إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة في إيران

الخارجية الأميركية: على الأميركيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة

الخارجية الأميركية: على الأميركيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة

كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار