"سي.بي.إس نيوز" عن مصادر: تعليق القصف الأميركي لإيران بسبب توجه مسؤولين عمانيين إلى طهران يوم الجمعة لإجراء محادثات

نتنياهو لفوكس نيوز: مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة وسنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها

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