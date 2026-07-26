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o
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نتنياهو لفوكس نيوز: مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة وسنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها
خبر عاجل
2026-07-26 | 10:48
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نتنياهو لفوكس نيوز: مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة وسنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها
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