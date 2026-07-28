نتنياهو: لقائي مع ترامب كان ممتازًا وعبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ

مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه

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