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مصادر رويترز: الحوثيون يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر

خبر عاجل
2026-07-29 | 06:33
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مصادر رويترز: الحوثيون يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر
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مصادر رويترز: الحوثيون يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر

خبر عاجل

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