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القيادة المركزية الأميركية تعلن إتمام "موجة مكثفة" من الضربات ضد إيران

خبر عاجل
2026-07-29 | 23:37
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القيادة المركزية الأميركية تعلن إتمام &quot;موجة مكثفة&quot; من الضربات ضد إيران
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القيادة المركزية الأميركية تعلن إتمام "موجة مكثفة" من الضربات ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي أكمل "موجة مكثفة" من الضربات ضد إيران الأربعاء، بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد فترة من الهدوء.
     
وقالت "سنتكوم" ليل الأربعاء على إكس ان قواتها "أتمت (...) بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، وذلك ردا على محاولات شن هجمات صاروخية يوم أمس استهدفت القوات الأميركية"، مشيرة إلى أنها استهدفت "عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية".

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القيادة المركزية الأميركية

الضربات

إيران

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