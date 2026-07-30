اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: جاهزون للمساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان وسلّطنا الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في لبنان

الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اردوغان: الحرب لم تستطع تدمير إرادة اللبنانيين ومصممون على بناء مستقبل آمن لشعبنا والسلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة فاعلة

الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اردوغان: الحرب لم تستطع تدمير إرادة اللبنانيين ومصممون على بناء مستقبل آمن لشعبنا والسلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة فاعلة

اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية سيستمران دون انقطاع ونرغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك في أي قوة بديلة بلبنان