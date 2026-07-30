اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية سيستمران دون انقطاع ونرغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك في أي قوة بديلة بلبنان

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