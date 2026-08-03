معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي كلّف فصيلة برمانا الانتقال الى ضهر الباشق وتحضير محضر بالواقع وابقاء رياض سلامة في المستشفى الى حين اتمام الإجراءات الطبية

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج امر بنقل رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن روميه الى مستشفى ضهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي الا انه لا يزال ممتنعاً عن تناول الدواء واجراء الفحوصات