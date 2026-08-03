الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته
خبر عاجل
2026-08-03 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته كما ان طبيبي سلامة اسكندر خوري ورياض سركيس قاما بمعاينة سلامة ظهر امس في نظارة المعلومات في سجن رومية
خبر عاجل
للـLBCI:
التمييز
القاضي
الحاج
طبيبين
الأمن
الداخلي
وممرض
ودائم
للبقاء
سلامة
ومراقبة
الصحي
نظارة
المعلومات
روميه
سلامة
تناول
الطعام
ادويته
التالي
معلومات للـLBCI: وضع سلامة مستقر وما زال على حاله منذ توقيفه في نظارة المعلومات في سجن رومية ومدعي عام التمييز يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة وضغطه مستقر عند ١٦/٩ تقريباً
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي كلّف فصيلة برمانا الانتقال الى ضهر الباشق وتحضير محضر بالواقع وابقاء رياض سلامة في المستشفى الى حين اتمام الإجراءات الطبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: وضع سلامة مستقر وما زال على حاله منذ توقيفه في نظارة المعلومات في سجن رومية ومدعي عام التمييز يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة وضغطه مستقر عند ١٦/٩ تقريباً
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: وضع سلامة مستقر وما زال على حاله منذ توقيفه في نظارة المعلومات في سجن رومية ومدعي عام التمييز يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة وضغطه مستقر عند ١٦/٩ تقريباً
0
خبر عاجل
08:43
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قَبِل اجراء الفحوصات وتلقي العلاج في مستشفى ضهر الباشق بعد اصرار مدعي عام التمييز على ذلك قبل اعادته الى نظارة معلومات سجن روميه
خبر عاجل
08:43
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قَبِل اجراء الفحوصات وتلقي العلاج في مستشفى ضهر الباشق بعد اصرار مدعي عام التمييز على ذلك قبل اعادته الى نظارة معلومات سجن روميه
0
خبر عاجل
06:32
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج امر بنقل رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن روميه الى مستشفى ضهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي الا انه لا يزال ممتنعاً عن تناول الدواء واجراء الفحوصات
خبر عاجل
06:32
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج امر بنقل رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن روميه الى مستشفى ضهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي الا انه لا يزال ممتنعاً عن تناول الدواء واجراء الفحوصات
0
آخر الأخبار
2026-08-02
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أعلن إضرابه عن الطعام مطالبًا بنقله من سجن رومية وإعادته إلى مستشفى بحنّس
آخر الأخبار
2026-08-02
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أعلن إضرابه عن الطعام مطالبًا بنقله من سجن رومية وإعادته إلى مستشفى بحنّس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:43
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قَبِل اجراء الفحوصات وتلقي العلاج في مستشفى ضهر الباشق بعد اصرار مدعي عام التمييز على ذلك قبل اعادته الى نظارة معلومات سجن روميه
خبر عاجل
08:43
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قَبِل اجراء الفحوصات وتلقي العلاج في مستشفى ضهر الباشق بعد اصرار مدعي عام التمييز على ذلك قبل اعادته الى نظارة معلومات سجن روميه
0
خبر عاجل
08:20
قصف مدفعي يستهدف بلدة ميس الجبل
خبر عاجل
08:20
قصف مدفعي يستهدف بلدة ميس الجبل
0
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
0
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: وضع سلامة مستقر وما زال على حاله منذ توقيفه في نظارة المعلومات في سجن رومية ومدعي عام التمييز يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة وضغطه مستقر عند ١٦/٩ تقريباً
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: وضع سلامة مستقر وما زال على حاله منذ توقيفه في نظارة المعلومات في سجن رومية ومدعي عام التمييز يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة وضغطه مستقر عند ١٦/٩ تقريباً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-09
ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"
أخبار دولية
2026-01-09
ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"
0
أخبار لبنان
09:48
مجلس الأعمال اللبناني – السوري يتابع نتائج زيارة دمشق ويحدد خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أخبار لبنان
09:48
مجلس الأعمال اللبناني – السوري يتابع نتائج زيارة دمشق ويحدد خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية
0
أخبار لبنان
2026-06-22
نتانياهو: القوات الإسرائيلية تملك "حرية كاملة" في القيام بعمليات في جنوب لبنان لمنع التهديدات
أخبار لبنان
2026-06-22
نتانياهو: القوات الإسرائيلية تملك "حرية كاملة" في القيام بعمليات في جنوب لبنان لمنع التهديدات
0
صحة وتغذية
2026-06-01
في الشهر العالمي للناجين من السرطان: الناجون في لبنان أمام تحديات الحياة بعد الشفاء
صحة وتغذية
2026-06-01
في الشهر العالمي للناجين من السرطان: الناجون في لبنان أمام تحديات الحياة بعد الشفاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
0
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
0
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
0
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
0
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
0
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
0
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
3
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
5
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
6
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
7
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
8
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More