قصف مدفعي يستهدف بلدة ميس الجبل

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معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قَبِل اجراء الفحوصات وتلقي العلاج في مستشفى ضهر الباشق بعد اصرار مدعي عام التمييز على ذلك قبل اعادته الى نظارة معلومات سجن روميه