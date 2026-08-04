معلومات الـLBCI: على هامش المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما الوفد اللبنانيّ سيعقد لقاء منفصلًا مع مسؤولين أميركيين لبحث ملف إعادة الإعمار

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