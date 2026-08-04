مصادر بعبدا للـLBCI: الوفد اللبنانيّ يضع على الطاولة مطلب ملح لاعادة تجديد وقف اطلاق النار المعلن سابقًا ويصرّ على وقف انتهاك إسرائيل

مصادر بعبدا للـLBCI: الوفد اللبنانيّ مصر على نقل هذا الامر الى المستوى السياسيّ الاسرائيليّ بانتظار الأجوبة والجانب الأميركي متفهم جدا لهذا المطلب

مصادر بعبدا للـLBCI: الوفد اللبنانيّ مصر على نقل هذا الامر الى المستوى السياسيّ الاسرائيليّ بانتظار الأجوبة والجانب الأميركي متفهم جدا لهذا المطلب

معلومات الـLBCI: على هامش المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما الوفد اللبنانيّ سيعقد لقاء منفصلًا مع مسؤولين أميركيين لبحث ملف إعادة الإعمار