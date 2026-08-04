مصادر بعبدا للـLBCI: لبنان طرح مناطق نموذجية "كبيرة" من حيث المساحة ما يحتاج إلى آلية تنفيذية دقيقة وتفاصيل تقنية لتحديد كيفية العمل بها

مصادر بعبدا للـLBCI: التباحث عن الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق من الانسحاب وتسلم الجيش

مصادر بعبدا للـLBCI: التباحث عن الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق من الانسحاب وتسلم الجيش

مصادر بعبدا للـLBCI: للمرة الأولى تراجع الوفد الإسرائيليّ عن موقفه السابق في شأن الحدود البرية وسيُعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليًا وهذا ما يفسر وجود خبير قانونيّ دوليّ ضمن الوفد