مصادر بعبدا للـLBCI: للمرة الأولى تراجع الوفد الإسرائيليّ عن موقفه السابق في شأن الحدود البرية وسيُعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليًا وهذا ما يفسر وجود خبير قانونيّ دوليّ ضمن الوفد

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