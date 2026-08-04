المحامية سيسيل روكز في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: وفيق صفا مجرم ومكانه الحبس لانه هدد القاضي البيطار ويجب أن يحاسبه القضاء

المحامية سيسيل روكز في ذكرى انفجار مرفأ بيروت لعلي حسن خليل: كفى استعلاء على القضاء والناس شبعت من التكبر والعدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن

المحامية سيسيل روكز في ذكرى انفجار مرفأ بيروت لعلي حسن خليل: كفى استعلاء على القضاء والناس شبعت من التكبر والعدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن

انتهاء اليوم الاول من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية في روما