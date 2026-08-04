المحامية سيسيل روكز في ذكرى انفجار مرفأ بيروت لعلي حسن خليل: كفى استعلاء على القضاء والناس شبعت من التكبر والعدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن

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سيسيل روكز: بيانا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عشية 4 آب مرحّب بهما ولا نشك في نيتكما لكننا ننتظر تنفيذ الوعود والقيام بالواجب عندما يحين الوقت