مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: لا جوابا حتى الآن من المستوى السياسي الإسرائيلي القيادي من تل ابيب بما خص الإلتزام بوقف إطلاق النار ووقف التفجير

مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: لبنان قدم عرضه في ما يخص الحدود البرية وتثبيتها ويستكمل البحث غدا

مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: لبنان قدم عرضه في ما يخص الحدود البرية وتثبيتها ويستكمل البحث غدا

مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: اجتماعان منفصلان عقدا عصرا... الأول سياسي بحث موضوع الحدود على أن يُستكمل النقاش غدا والثاني عسكريا نوقشت فيه آلية التحقق ودور الطرف الثالث