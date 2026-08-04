مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: لبنان قدم عرضه في ما يخص الحدود البرية وتثبيتها ويستكمل البحث غدا

مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: الجولة الثانية من المفاوضات تبدأ غدا الساعة 10 قبل الظهر بتوقيت بيروت

مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: الجولة الثانية من المفاوضات تبدأ غدا الساعة 10 قبل الظهر بتوقيت بيروت

مصادر بعبدا بعد انتهاء اليوم الأول من روما 2 للـLBCI: لا جوابا حتى الآن من المستوى السياسي الإسرائيلي القيادي من تل ابيب بما خص الإلتزام بوقف إطلاق النار ووقف التفجير