معلومات للـLBCI: أجواء اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما أفضل من جلسة أمس مع تسجيل تقدّم في بحث الملفات المطروحة ولا سيما ما يتعلق بالحدود وآليات التحقق إضافة إلى رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة

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