انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية المنصوري
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية شمالًا لمسافة لا تقل عن… pic.twitter.com/TD6HkM2pmE
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 5, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية المنصوري
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية شمالًا لمسافة لا تقل عن… pic.twitter.com/TD6HkM2pmE