انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

وجه الجيش الإسرائيليّ إنذارًا عاجلًا إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري.



وطالبهم بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرية شمالًا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.