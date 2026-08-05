انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية في روما

معلومات للـLBCI: اتصالات مكثفة على المستوى المحلي لمنع تتفيذ الضربة على بلدة المنصوري

معلومات للـLBCI: اتصالات مكثفة على المستوى المحلي لمنع تتفيذ الضربة على بلدة المنصوري

الجيش الإسرائيلي: بدأنا بشن هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار