معلومات للـLBCI: اتصالات مكثفة على المستوى المحلي لمنع تتفيذ الضربة على بلدة المنصوري

معلومات للـLBCI: سبب مغادرة الوفود مبكرا كان الإنذار الإسرائيلي لسكان بلدة المنصوري

معلومات للـLBCI: سبب مغادرة الوفود مبكرا كان الإنذار الإسرائيلي لسكان بلدة المنصوري

انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية في روما