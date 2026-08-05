مصادر بعبدا: لبنان مُصرّ على اعادة تأكيد وتجديد وقف اطلاق النار لمدة ٨ اسابيع أو ٦٠ يومًا على ان يتم الاتفاق على موعد الاعلان عنه

مصادر بعبدا: لبنان موجود على طاولة التفاوض في روما لاستعادة الارض وعودة ابناء الارض ومستمر في التفاوض لمنع اي تصعيد

مصادر بعبدا: لبنان موجود على طاولة التفاوض في روما لاستعادة الارض وعودة ابناء الارض ومستمر في التفاوض لمنع اي تصعيد

مصادر رسمية: كل الادعاءات الاسرائيلية حول وقوع المنصوري ضمن المنطقة الامنية وان الجيش اللبناني خرق اي اتفاق عار عن الصحة والاهالي الذين عادوا الى البلدة دخلوها مع الجيش اللبناني و بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم في حينه