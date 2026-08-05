مصادر بعبدا: لبنان موجود على طاولة التفاوض في روما لاستعادة الارض وعودة ابناء الارض ومستمر في التفاوض لمنع اي تصعيد

مصادر بعبدا: تقدم على صعيد آلية التحقّق بعد التوصّل لفرز العروضات حول الدول التي ابدت استعدادها للمشاركة في العملية

مصادر بعبدا: تقدم على صعيد آلية التحقّق بعد التوصّل لفرز العروضات حول الدول التي ابدت استعدادها للمشاركة في العملية

مصادر بعبدا: لبنان مُصرّ على اعادة تأكيد وتجديد وقف اطلاق النار لمدة ٨ اسابيع أو ٦٠ يومًا على ان يتم الاتفاق على موعد الاعلان عنه