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o
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o
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كسروان
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o
متن
28
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الإعلان المشترك بين عمان وإيران في مراحله النهائية ومرهون بعدم تدخل "أطراف ثالثة محددة"
خبر عاجل
2026-08-05 | 11:05
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الإعلان المشترك بين عمان وإيران في مراحله النهائية ومرهون بعدم تدخل "أطراف ثالثة محددة"
خبر عاجل
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