المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الإعلان المشترك بين عمان وإيران في مراحله النهائية ومرهون بعدم تدخل "أطراف ثالثة محددة"

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران وعُمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز والاتفاق لا يعني "بحد ذاته" أن المضيق آمن

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران وعُمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز والاتفاق لا يعني "بحد ذاته" أن المضيق آمن

مصادر بعبدا: تقدم على صعيد آلية التحقّق بعد التوصّل لفرز العروضات حول الدول التي ابدت استعدادها للمشاركة في العملية