المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران وعُمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز والاتفاق لا يعني "بحد ذاته" أن المضيق آمن

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مسؤول بالخارجية الأميركية للجزيرة: نقاشات اليوم بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة وأحرزت تقدما وستستأنف غدا وجولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل اختتمت مبكرا اليوم بسبب تطورات ميدانية