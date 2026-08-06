مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: جلسة اليوم تأخرت ساعة لأسباب أميركية وشهدت ٣ مسارات وهي سياسيّ عسكريّ وقانونيّ

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مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: في المسار القانونيّ بُحث في موضوع الأسرى من حيث أحكام القانون الدوليّ إضافة إلى تبادل لوائح وهو أمر معقد فلبنان ليس لديه لوائح رسمية ويعتبر هؤلاء مفقودين لأنهم ليسوا عسكريين