انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: لبنان يطالب بالتمييز بين الأسرى الذين اعتُقلوا أثناء القتال والآخرين عند تفقد منازلهم من وهؤلاء يفترض إطلاقهم بسرعة

السابق