مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: على المسار العسكري أنجز البحث بالمفاهيم والمصطلحات المرجعية بشكل كامل

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مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: تم مسح على الخرائط بشكل كامل للمنطقة المحتلة لوضع جدول تسلسلي حول المناطق النموذجية والوفد الإسرائيلي سيعود للمستوى السياسي للبت بهذا الموضوع