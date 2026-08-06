مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: تم تبادل لوائح بموضوع الأسرى ولبنان أصر على البدء بإطلاق أول دفعة من المدنيين

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مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: ما تم تبادله هو لوائح أولية من جهة لبنان تتعلق بالأسرى والمفقودين في حين أن الجانب الإسرائيلي قدم لائحة بأسماء اليهود اللبنانيين المفقودين والمقتولين