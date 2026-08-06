مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: ما تم تبادله هو لوائح أولية من جهة لبنان تتعلق بالأسرى والمفقودين في حين أن الجانب الإسرائيلي قدم لائحة بأسماء اليهود اللبنانيين المفقودين والمقتولين

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مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: تم التوصل إلى لائحة مختصرة لمن سيتولى الرقابة وهناك إصرار على تثبيت وقف النار كما تم الإتفاق على اللجوء إلى مجلس الأمن للبحث عن قرار جديد يشكل مرجعية أممية لما بعد اليونيفيل