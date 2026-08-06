مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: تم البحث بالبدء على العمل على مسودات لإتفاق أمني يتعلق بالحدود والترتيبات عندها والمرجعيات القانونية لهذا الإتفاق إن كان عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: لا نتيجة جديدة في المناطق النموذجية ولبنان مصر على منطقة جديدة وإسرائيل تصر على التحقق في اول منطقتين

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: لا نتيجة جديدة في المناطق النموذجية ولبنان مصر على منطقة جديدة وإسرائيل تصر على التحقق في اول منطقتين

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: تم التوصل إلى لائحة مختصرة لمن سيتولى الرقابة وهناك إصرار على تثبيت وقف النار كما تم الإتفاق على اللجوء إلى مجلس الأمن للبحث عن قرار جديد يشكل مرجعية أممية لما بعد اليونيفيل