مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: لا نتيجة جديدة في المناطق النموذجية ولبنان مصر على منطقة جديدة وإسرائيل تصر على التحقق في اول منطقتين

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: موعد أولي لجلسة مفاوضات جديدة في الأول من أيلول وتعهد الجانب الأميركي بمتابعة موضوعي الأسرى والحدود مع الجانبين خلال الفترة الفاصلة

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: موعد أولي لجلسة مفاوضات جديدة في الأول من أيلول وتعهد الجانب الأميركي بمتابعة موضوعي الأسرى والحدود مع الجانبين خلال الفترة الفاصلة

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: تم البحث بالبدء على العمل على مسودات لإتفاق أمني يتعلق بالحدود والترتيبات عندها والمرجعيات القانونية لهذا الإتفاق إن كان عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة