الجزيرة: مصابون في انفجار حافلة ركاب بمدينة جرمانا في ريف دمشق

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لبنان وإسرائيل أقرب كثيرًا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها والمحادثات كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لبنان وإسرائيل أقرب كثيرًا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها والمحادثات كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: موعد أولي لجلسة مفاوضات جديدة في الأول من أيلول وتعهد الجانب الأميركي بمتابعة موضوعي الأسرى والحدود مع الجانبين خلال الفترة الفاصلة