مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: موعد أولي لجلسة مفاوضات جديدة في الأول من أيلول وتعهد الجانب الأميركي بمتابعة موضوعي الأسرى والحدود مع الجانبين خلال الفترة الفاصلة

الجزيرة: مصابون في انفجار حافلة ركاب بمدينة جرمانا في ريف دمشق

الجزيرة: مصابون في انفجار حافلة ركاب بمدينة جرمانا في ريف دمشق

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: لا نتيجة جديدة في المناطق النموذجية ولبنان مصر على منطقة جديدة وإسرائيل تصر على التحقق في اول منطقتين