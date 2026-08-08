مصدر دبلوماسيّ للـLBCI نفى أن يكون الجانب الاسرائيليّ قد عرض خرائط لشبكات انفاق في عدة مناطق لبنانية خلال جولة المفاوضات الاخيرة في روما أما في جولات واشنطن السابقة فعرض الوفد الاسرائيليّ حجم الانفاق في محيط قلعة الشقيف

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مصدر قريب من رئاسة الوفد اللبنانيّ للـLBCI: تشدّد الوفد اللبنانيّ حيال العودة إلى مفاوضات روما ويتمسّك بتحقيق تقدّم في وقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي و⁠وقف عمليات هدم المنازل والاراضي الزراعية وتوسعة المناطق التجريبية تحديدًا في بنت جبيل والخيام