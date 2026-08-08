مصدر دبلوماسيّ للـLBCI نفى أن يكون الجانب الاسرائيليّ قد عرض خرائط لشبكات انفاق في عدة مناطق لبنانية خلال جولة المفاوضات الاخيرة في روما أما في جولات واشنطن السابقة فعرض الوفد الاسرائيليّ حجم الانفاق في محيط قلعة الشقيف

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