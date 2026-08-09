"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI

شاركونا الليلة في التيليتون المخصّص لاستكمال القسم الجنوبي من درب مار شربل، ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً، على أن نتابع بعد نشرة الأخبار، عند الساعة 8:30 مساءً، مباشرةً عبر شاشة الـLBCI.



كل مساهمة، مهما كانت قيمتها، تقرّبنا خطوة من إنجاز هذا الدرب!



ولمن يرغب في المساهمة، إليكم طرق التبرّع المتاحة من لبنان، وأميركا، وكندا، وأستراليا، وأوروبا...