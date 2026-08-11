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البقاع
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o
الجنوب
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o
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30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
30
o
متن
30
o
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محكمة الجنايات في دمشق: الحكم بإعدام المتهم الفار بشار الأسد بعد تجريمه بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص
خبر عاجل
2026-08-11 | 04:26
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محكمة الجنايات في دمشق: الحكم بإعدام المتهم الفار بشار الأسد بعد تجريمه بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص
خبر عاجل
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وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": لا يمكن تعديل اتفاق الطائف فهو يفتح أفقًا للكثير من التعديلات ولا يمكن تنفيذ بند إلغاء الطائفية السياسية نتيجة التركيبة اللبنانية
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