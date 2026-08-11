رداً على ما تداوله البعض عن خلاف بين الرئيس سلام والوزير منسى قالت مصادر السراي للـ LBCI: محاولو الاصطياد بالماء العكر لن ينالوا غايتهم وعملاً بالدستور الحكومة تعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري والمتحدث باسمها هو رئيس مجلس الوزراء

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